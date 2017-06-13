CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУвечері в понеділок, 12 червня, у Харкові на території Комунального ринку влаштували стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові на ринку сталася стрілянина
Одну людину госпіталізовано
Фото: facebook.com/kharkivpolice
За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, і один з них вистрілив у опонента. Стрільця затримали, повідомляє прес-служба місцевої поліції у Facebook.
"Поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням під імовірного зловмисника. Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав утікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.
Поліцейські з'ясовують обставини події.
Нагадаємо, що в суботу, 10 червня, у Шевченківському районі Харкова з гранатомета обстріляли недобудову офісного центру.
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13 06 2017 10:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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