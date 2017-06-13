У Харкові на ринку сталася стрілянина

Увечері в понеділок, 12 червня, у Харкові на території Комунального ринку влаштували стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення.

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, і один з них вистрілив у опонента. Стрільця затримали, повідомляє прес-служба місцевої поліції у Facebook.

"Поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням під імовірного зловмисника. Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав утікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, що в суботу, 10 червня, у Шевченківському районі Харкова з гранатомета обстріляли недобудову офісного центру.