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У Харкові на ринку сталася стрілянина

Одну людину госпіталізовано
Увечері в понеділок, 12 червня, у Харкові на території Комунального ринку влаштували стрілянину, в результаті чого одна людина отримала поранення.
У Харкові на ринку сталася стрілянина Фото: facebook.com/kharkivpolice

За словами очевидців, між двома чоловіками виник конфлікт, і один з них вистрілив у опонента. Стрільця затримали, повідомляє прес-служба місцевої поліції у Facebook.

"Поліцейські побачили чоловіка, який підпадав за орієнтуванням під імовірного зловмисника. Невідомий, помітивши правоохоронців, одразу почав утікати, при цьому викинувши предмет, схожий на пістолет. Патрульні затримали втікача. На місце викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, що в суботу, 10 червня, у Шевченківському районі Харкова з гранатомета обстріляли недобудову офісного центру.

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13 06 2017 10:56
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