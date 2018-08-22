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У Харкові наряди поліції посилять бронегрупами

Поступово посилення патрульних бронегрупами планують запровадити по всій Україні
У Харкові з 22 серпня наряди патрульної поліції буде посилено бронегрупами з автоматичною зброєю.
У Харкові наряди поліції посилять бронегрупами Фото: censor.net.ua

"Я дав доручення керівнику головного управління Національної поліції у Харківській області… і вже з сьогоднішнього дня будуть посилені наряди патрульної поліції бронегрупами, забезпеченими бронезахистом 4-го класу й автоматичною зброєю. Вони працюватимуть окремо екіпажами, реагуватимуть на тяжкі й особливо тяжкі злочини, в т. ч. злочини, пов'язані із застосуванням зброї", - повідомив заступник начальника Національної поліції в Харківській області Олександр Фацевич, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він додав, що поступово посилення патрульних бронегрупами планують запровадити по всій Україні.

Водночас начальник поліції Харківської області Олег Бех підкреслив, що в Харкові такі групи почнуть працювати у Київському, Шевченківському та Московському районах.

"Буде не менше, ніж по дві групи (на район). Вони перебуватимуть саме в тих місцях, де є серйозна загроза життю і здоров'ю громадян", - зазначив Бех.

Як повідомлялося, у ніч на 20 серпня у Харкові біля будівлі міської ради відбулася стрілянина. В результаті при виконанні службових обов'язків загинув харківський патрульний Дмитро Кирієнко. Повідомляється, що кулі влучили йому в бік, в місце, де скріплюється бронежилет. Також був поранений охоронець, його стан тяжкий. 

Також повідомлялося, що чоловік, який відкрив вогонь у мерії Харкова, стріляв і в легковик Škoda з дитиною.

Патрульним поліцейським вдалося знешкодити нападника. Вони стверджують, що зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

З місця інциденту вилучено два світлошумові пістолети, які були перероблено під бойові, 5 магазинів від пістолетів і 26 гільз.

Поліція вивчає три версії події біля Харківської міськради - напад через дії влади, психічні відхилення стрільця або хуліганство.

Нагадаємо, вранці 21 серпня харківські ЗМІ повідомили про те, що дружину харківського стрільця, який напав на мерію, знайшли вбитою. На тілі жінки було не менше п'яти вогнепальних поранень.

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22 08 2018 15:56
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