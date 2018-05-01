У Харкові націоналісти залили фарбою пам’ятник маршалу Жукову

У п’ятницю, 5 січня, активісти націоналістичного руху Права молодь сплюндрували недекомунізований пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову у Харкові.

"Активістами Правої молоді було залито фарбою та залишено попереджувальні надписи на постаменті пам'ятника кривавого маршала Жукова", - йдеться в повідомленні руху.

Нагадаємо, що в Дніпрі в ніч на 1 січня облили червоною фарбою пам'ятник "учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі".

Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова звинувачують у низці воєнних злочинів. Він причетний до страти радянських військових, яких в СРСР визнали дезертирами під час Другої світової війни.

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