CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ п’ятницю, 5 січня, активісти націоналістичного руху Права молодь сплюндрували недекомунізований пам’ятник маршалу СРСР Георгію Жукову у Харкові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові націоналісти залили фарбою пам’ятник маршалу Жукову
Акт вандалізму вчинили активісти Правої молоді
Фото: facebook.com/pmkharkiv/posts/1
"Активістами Правої молоді було залито фарбою та залишено попереджувальні надписи на постаменті пам'ятника кривавого маршала Жукова", - йдеться в повідомленні руху.
Нагадаємо, що в Дніпрі в ніч на 1 січня облили червоною фарбою пам'ятник "учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі".
Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова звинувачують у низці воєнних злочинів. Він причетний до страти радянських військових, яких в СРСР визнали дезертирами під час Другої світової війни.
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05 01 2018 22:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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