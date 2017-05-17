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У Харкові невідомі напали на учасників ЛГБТ-акції, - ВІДЕО

Противники акції закидали поліцейських камінням
У Харкові невідомі напали на учасників акції проти гомофобії, біфобії та трансфобії.
У Харкові невідомі напали на учасників ЛГБТ-акції, - ВІДЕО

Про це повідомляє "Громадське. Харків".

"17 травня в Харкові кілька десятків молодих людей у балаклавах і спортивному одязі напали на учасників акції проти гомофобії, біфобії та трансфобії, яка мала відбутися біля Палацу Шлюбів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в учасників акції кидали "зеленкою", спалили прапор ЛГБТ і обплювали людину в інвалідному візку, яка кричала: "Зробіть пандуси".

Поліція вивела організаторів акції, нападники намагалися заблокувати поліцейську машину. Крім того, противники акції напали на правоохоронців і почали кидати в них камінням.

За попередніми даними, травмовано кількох поліцейських, затримали мінімум двох нападників.

Як повідомлялося, акція, присвячена Міжнародному дню боротьби з гомофобією, 17 травня відбулася в Києві під Аркою Дружби.

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17 05 2017 21:55
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