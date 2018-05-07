У Харкові невідомі розгромили центр ЛГБТ-спільноти, - ФОТО

Увечері 4 липня у Харкові троє невідомих закидали приміщення ком'юніті-центру для ЛГБТ-спільноти димовими шашками.

"Вони забігли під час нашого спікінг-клабу. У ком'юніті-центрі в цей час знаходилося десять чоловік. Коли ми почули звук розбитого скла і побачили дим, який заходить, ми спершу побігли назустріч цим людям. Я побачила людину в протигазі, який кинув в мене димовою шашкою. Потім вони швидко віддалилися", - розповідає Ксенія Левадна, адміністраторка Прайд-хабу, інформує "Накипело".

На камері спостереження видно, що троє нападників були в протигазах, чим забезпечили собі безпеку, оскільки в приміщенні неможливо було дихати. Вони були в шортах і з перебинтованими руками, таким чином, можливо, хлопці приховували татуювання.



Фото: nakipelo.ua

За словами Ксенії, поліція швидко взяла слід одного з хлопців. Зараз він перебуває у поліцейському відділку.



Фото: nakipelo.ua

Відвідувачі хабу вийшли через чорний хід. Нікому з них не знадобилася медична допомога. Всі вони перебувають у безпечному місці.

Матеріальний збиток представники Прайд-хабу не назвали. У приміщенні зірвана раковина, розбитий посуд. Нападники зірвали зі стін символіку ЛГБТ-спільноти та фотографії.

Нагадаємо, що взимку в харківській книгарні "Є" зірвали лекцію-дискусію Анни Шаригіної про ЛГБТ-рух в Україні та світі.