У Харкові невідомі розгромили центр ЛГБТ-спільноти, - ФОТО
"Вони забігли під час нашого спікінг-клабу. У ком'юніті-центрі в цей час знаходилося десять чоловік. Коли ми почули звук розбитого скла і побачили дим, який заходить, ми спершу побігли назустріч цим людям. Я побачила людину в протигазі, який кинув в мене димовою шашкою. Потім вони швидко віддалилися", - розповідає Ксенія Левадна, адміністраторка Прайд-хабу, інформує "Накипело".
На камері спостереження видно, що троє нападників були в протигазах, чим забезпечили собі безпеку, оскільки в приміщенні неможливо було дихати. Вони були в шортах і з перебинтованими руками, таким чином, можливо, хлопці приховували татуювання.
Фото: nakipelo.ua
За словами Ксенії, поліція швидко взяла слід одного з хлопців. Зараз він перебуває у поліцейському відділку.
Фото: nakipelo.ua
Відвідувачі хабу вийшли через чорний хід. Нікому з них не знадобилася медична допомога. Всі вони перебувають у безпечному місці.
Матеріальний збиток представники Прайд-хабу не назвали. У приміщенні зірвана раковина, розбитий посуд. Нападники зірвали зі стін символіку ЛГБТ-спільноти та фотографії.
Нагадаємо, що взимку в харківській книгарні "Є" зірвали лекцію-дискусію Анни Шаригіної про ЛГБТ-рух в Україні та світі.
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