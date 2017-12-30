У Харкові чоловік захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди, - ОНОВЛЕНО

На місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції

У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти".

Представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди.

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та "швидка". На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати "поліція діалогу" - переговірники, - повідомляє Українська правда.

Фото: Українська правда

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито.

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події.

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив УП, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

Фото: Українська правда

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало.

Поліція просить журналіста УП не знімати подію на місці події.

Оновлення: Озброєний чоловік, захопив відділення "Укрпошти" біля станції метро "Київська" в Харкові, взяв у заручники 9 дорослих і двох дітей.