Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові чоловік захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди, - ОНОВЛЕНО

На місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції
У Харкові на вул.Шевченка біля ТЦ "Рост" невідомий захопив відділення "Укрпошти".
У Харкові чоловік захопив відділення "Укрпошти", всередині є люди, - ОНОВЛЕНО Фото: Українська правда

Представники поліції на місці події повідомили, що у захопленому приміщенні перебувають люди. 

Територію біля місця інциденту оточено, на місці перебувають близько 20 авто патрульної поліції, пожежники та "швидка". На місці також працюють вибухотехніки, також має під’їхати "поліція діалогу" - переговірники, - повідомляє Українська правда.

Фото: Українська правда

На перехресті вулиць Матюшенка та Шевченка рух транспорту повністю перекрито. 

У поліції Харкова офіційно інцидент УП не прокоментували, відмовившись підтвердити сам факт події. 

У свою чергу речник Нацполії Ярослав Тракало повідомив УП, що за попередньою інформацією, невідомий чоловік захопив приміщення відділення "Укрпошти", всередині є люди.

На місце виїхала слідчо-оперативна група і керівництво харківської поліції.

Фото: Українська правда

"За попередньою інформацією, чоловік всередині "Укрпошти" повідомив, що на ньому причеплено вибухівку, яку він готовий застосувати. Cтаном на 15:20 про вимоги нічого не відомо", - повідомив Тракало. 

Поліція просить журналіста УП не знімати подію на місці події. 

ОновленняОзброєний чоловік, захопив відділення "Укрпошти" біля станції метро "Київська" в Харкові, взяв у заручники 9 дорослих і двох дітей. 

"Там 9 дорослих та двоє дітей. Вимог ми поки не розуміємо. Він нічого не висував. Поки намагаємося вийти з ним на контакт", - повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Олег Бех.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.