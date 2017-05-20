У Харкові обстріляли тролейбус, – ФОТО

Невідомі обстріляли тролейбус у Харкові в суботу 20 травня.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко. За його словами, в результаті ніхто не постраждав, пошкоджено вікно салону і вікно дверей.

Імовірно стріляли з пневматичної зброї.



Фото: facebook.com



Фото: facebook.com

Як повідомляє поліція Харківщини, вдень невідомі особи зробили декілька пострілів по громадському транспорту. Внаслідок події постраждалих осіб немає. Повідомлення надійшло до Київського відділу поліції о 15:25 суботи.

Встановлено, що на вулиці Барабашова, 36 водій почув два хлопки. Він зупинив транспорт та побачив у вікні декілька отворів.

На місце події для з'ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з пневматичної зброї. Речові докази вилучені.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особи зловмисників встановлюються.



Фото: facebook.com

Нагадаємо, депутата Харківської обласної ради з фракції "Відродження" і ще двох місцевих жителів затримали після бійки зі стріляниною в селі Вільшани, де вбили рома.