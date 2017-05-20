У Харкові обстріляли тролейбус, – ФОТО
Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко. За його словами, в результаті ніхто не постраждав, пошкоджено вікно салону і вікно дверей.
Імовірно стріляли з пневматичної зброї.
Фото: facebook.com
Фото: facebook.com
Як повідомляє поліція Харківщини, вдень невідомі особи зробили декілька пострілів по громадському транспорту. Внаслідок події постраждалих осіб немає. Повідомлення надійшло до Київського відділу поліції о 15:25 суботи.
Встановлено, що на вулиці Барабашова, 36 водій почув два хлопки. Він зупинив транспорт та побачив у вікні декілька отворів.
На місце події для з'ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з пневматичної зброї. Речові докази вилучені.
Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Особи зловмисників встановлюються.
Фото: facebook.com
Нагадаємо, депутата Харківської обласної ради з фракції "Відродження" і ще двох місцевих жителів затримали після бійки зі стріляниною в селі Вільшани, де вбили рома.
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