Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Харкові пам’ятник воїнам УПА розфарбували в кольори польського прапора

На даний момент поліцейські встановлюють осіб, причетних до акту вандалізму
У центрі Харкова невідомі розфарбували пам’ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора.
У Харкові пам’ятник воїнам УПА розфарбували в кольори польського прапора Фото: facebook.com/openkharkiv

Невідомі намалювали на пам’ятнику загиблим воїнам УПА смуги білого та червоного кольору, - повідомляє Національна поліція Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до київського відділу поліції 13 лютого о 14:00.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про польський Інститут національної пам'яті, що передбачають кримінальну відповідальність за заперечення Волинської трагедії, пропаганду "бандерівської ідеології", а також публічні звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту, у пособництві нацистській Німеччини, військових злочинах або злочинах проти людяності. За використання словосполучення "польський табір смерті" при описі концтаборів, що містилися на території окупованої Польщі, будь-якого громадянина країни, а також іноземця, може бути засуджено до сплати штрафу або тюремного ув'язнення на термін до трьох років.

Закон викликав різку критику з боку України, Ізраїлю та США.

Напередодні Верховна Рада просила Дуду не підписувати цей законопроект. А вже 7 лютого директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що набуття чинності цього закону унеможливить проведення історичних дискусій на території Польщі з українськими істориками.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2018 10:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

Референдум 2.0. Навіщо Путіну ставати президентом в Севастополі?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.