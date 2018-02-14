У Харкові пам’ятник воїнам УПА розфарбували в кольори польського прапора

У центрі Харкова невідомі розфарбували пам’ятник загиблим воїнам УПА в кольори польського прапора.

Невідомі намалювали на пам’ятнику загиблим воїнам УПА смуги білого та червоного кольору, - повідомляє Національна поліція Харківської області.

Повідомлення про подію надійшло до київського відділу поліції 13 лютого о 14:00.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції.

Фото: facebook.com/police.kharkov

Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації даної події.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про польський Інститут національної пам'яті, що передбачають кримінальну відповідальність за заперечення Волинської трагедії, пропаганду "бандерівської ідеології", а також публічні звинувачення на адресу Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту, у пособництві нацистській Німеччини, військових злочинах або злочинах проти людяності. За використання словосполучення "польський табір смерті" при описі концтаборів, що містилися на території окупованої Польщі, будь-якого громадянина країни, а також іноземця, може бути засуджено до сплати штрафу або тюремного ув'язнення на термін до трьох років.

Закон викликав різку критику з боку України, Ізраїлю та США.

Напередодні Верховна Рада просила Дуду не підписувати цей законопроект. А вже 7 лютого директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що набуття чинності цього закону унеможливить проведення історичних дискусій на території Польщі з українськими істориками.