ПОЛІТИКА НОВИНИПрокуратура Харківської області підозрює працівника патрульної поліції Харкова у пограбуванні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові патрульний поліцейський відібрав у пенсіонера золотий ланцюжок
У разі доведення провини працівнику поліції загрожує до шести років позбавлення волі
Фото: dpchas.com.ua
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
За попередніми даними, 26-річний патрульний вночі напав на 62-річного харків’янина, штовхнув його та зірвав золотий ланцюжок.
Наразі ведеться досудове розслідування за фактом пограбування (ч. 2 ст. 186 КК України). Патрульного затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
У разі доведення провини працівнику поліції загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, НАБУ підозрює чиновників Нацполіції у закупівлі поліцейських "Mitsubishi" з переплатою у 240 млн грн.
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