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У Харкові патрульний поліцейський відібрав у пенсіонера золотий ланцюжок

У разі доведення провини працівнику поліції загрожує до шести років позбавлення волі
Прокуратура Харківської області підозрює працівника патрульної поліції Харкова у пограбуванні.
У Харкові патрульний поліцейський відібрав у пенсіонера золотий ланцюжок Фото: dpchas.com.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За попередніми даними, 26-річний патрульний вночі напав на 62-річного харків’янина, штовхнув його та зірвав золотий ланцюжок.

Наразі ведеться досудове розслідування за фактом пограбування (ч. 2 ст. 186 КК України). Патрульного затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

У разі доведення провини працівнику поліції загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, НАБУ підозрює чиновників Нацполіції у закупівлі поліцейських "Mitsubishi" з переплатою у 240 млн грн.

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07 09 2017 21:57
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