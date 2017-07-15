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У Харкові підірвали п'ятиповерхівку, – ВІДЕО

Приміщення стояло недобудованим близько десяти років
У Харкові підірвали п'ятиповерхівку, яку не змогли добудувати.
У Харкові підірвали п Фото: youtube.com

Про це повідомляє "Вечірній Харків".

П'ятиповерхове приміщення стало аварійним і непридатним до реконструкції, тому його знесли шляхом вибуху.

Недобудова стояла близько десяти років, огороджена парканом.

Вибух провели з дотриманням всіх технологічних норм.

Подивитися на процес прийшли близько двох сотень людей.

Все сталося швидко, без ексцесів.

Нагадаємо, Київська міськадміністрація виступила за знесення будинку на Голосіївському проспекті, 70, у якому 8 липня стався вибух з обваленням перекриття.

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15 07 2017 20:05
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