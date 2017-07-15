У Харкові підірвали п'ятиповерхівку, – ВІДЕО

Приміщення стояло недобудованим близько десяти років

У Харкові підірвали п'ятиповерхівку, яку не змогли добудувати.

Про це повідомляє "Вечірній Харків".

П'ятиповерхове приміщення стало аварійним і непридатним до реконструкції, тому його знесли шляхом вибуху.

Недобудова стояла близько десяти років, огороджена парканом.

Вибух провели з дотриманням всіх технологічних норм.

Подивитися на процес прийшли близько двох сотень людей.

Все сталося швидко, без ексцесів.

Нагадаємо, Київська міськадміністрація виступила за знесення будинку на Голосіївському проспекті, 70, у якому 8 липня стався вибух з обваленням перекриття.

У Красноярську будівельники компанії знесли будинок, поки мешканців не було вдома.