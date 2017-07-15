CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові підірвали п'ятиповерхівку, яку не змогли добудувати.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові підірвали п'ятиповерхівку, – ВІДЕО
Приміщення стояло недобудованим близько десяти років
Фото: youtube.com
Про це повідомляє "Вечірній Харків".
П'ятиповерхове приміщення стало аварійним і непридатним до реконструкції, тому його знесли шляхом вибуху.
Недобудова стояла близько десяти років, огороджена парканом.
Вибух провели з дотриманням всіх технологічних норм.
Подивитися на процес прийшли близько двох сотень людей.
Все сталося швидко, без ексцесів.
Нагадаємо, Київська міськадміністрація виступила за знесення будинку на Голосіївському проспекті, 70, у якому 8 липня стався вибух з обваленням перекриття.
У Красноярську будівельники компанії знесли будинок, поки мешканців не було вдома.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 07 2017 20:05 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа