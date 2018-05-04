У Харкові підполковника поліції зловили на хабарі, - ВІДЕО

Старший оперуповноважений вимагав у ВНЗ 10 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області.

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадових осіб Харківського національного університету радіоелектроніки 10 тисяч доларів. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підробки службової документації, повідомляють на сайті спецслужби.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали поліцейського в приміщенні ВНЗ під час отримання частини хабара в розмірі 150 тисяч гривень.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.