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У Харкові підполковника поліції зловили на хабарі, - ВІДЕО

Старший оперуповноважений вимагав у ВНЗ 10 тисяч доларів
Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримали на хабарі підполковника управління захисту економіки Нацполіції в Харківській області.
У Харкові підполковника поліції зловили на хабарі, - ВІДЕО Фото: СБУ

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадових осіб Харківського національного університету радіоелектроніки 10 тисяч доларів. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підробки службової документації, повідомляють на сайті спецслужби.

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали поліцейського в приміщенні ВНЗ під час отримання частини хабара в розмірі 150 тисяч гривень.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.

 

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05 04 2018 17:08
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