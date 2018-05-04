У Харкові підполковника поліції зловили на хабарі, - ВІДЕО
Старший оперуповноважений з особливо важливих справ вимагав у посадових осіб Харківського національного університету радіоелектроніки 10 тисяч доларів. У таку суму поліцейський оцінив невідкриття кримінального провадження за фактом нібито підробки службової документації, повідомляють на сайті спецслужби.
Фото: СБУ
Правоохоронці затримали поліцейського в приміщенні ВНЗ під час отримання частини хабара в розмірі 150 тисяч гривень.
Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Вища рада правосуддя (ВРП) вирішила звільнити суддю Дзержинського міського суду Донецької області через звинувачення у крадіжці чаю та годинника в магазині.
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