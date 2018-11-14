У Харкові почалися проблеми з опаленням і водою
Про це повідомили в прес-службі КП "Харківські теплові мережі", пише місцеве видання Newsroom.
За даними комунальників, до 21:00 середи буде йти ремонт ділянки тепломагістралі на вулиці Єсеніна.
У зв'язку з цим подача опалення та гарячої води тимчасово припинена в 59 будинках, трьох школах, дитячому садку та лікарні.
Крім того, 15 листопада "Харківські тепломережі" планують усунути дефект на магістралі, розташованої в Немишлянському районі.
Там без тепла тимчасово залишаться 73 житлових будинки (в 21 з них не буде також гарячої води) і школа.
Також 14 листопада в Харкові частина міста залишилася без води. У КП "Харківводоканал" заявили, що це пов'язано з ремонтними роботами на водопровідних мережах.
12 листопада в Харкові погодили підвищення тарифів на опалення і гарячу воду на 16-18%.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив мерам міст відстороненням від посад за зрив опалювального сезону.
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