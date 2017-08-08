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У Харкові почався заочний суд над проросійським політтехнологом

У квітні 2014 року Долгова затримали у Харкові за організацію проросійських акцій на площі Свободи, а також масовий підпал банкоматів "Приватбанку"
Московський райсуд Харкова провів засідання по справі прибічника "Новоросії" Костянтина Долгова без участі підсудного, який знаходиться у розшуку з травня 2014 року
У Харкові почався заочний суд над проросійським політтехнологом Костянтин Долгов. Фото: VK.com

"На вимогу прокуратури Харківської області, розгляд справи проводиться заочно, оскільки обвинувачений переховується", - йдеться у повідомлення. Про це повідомляє Укрінформ.

Напередодні у відкритих джерелах опубліковано інформацію про засідання суду з метою, що обвинувачений відгукнеться. Перше засідання відбулося сьогодні, друге заплановане на 5 жовтня і третє - на 24 жовтня.

"У підзахисного є шанс - на розсуд суду - взяти участь у засіданнях у форматі відеоконференції, якщо він подасть відповідне клопотання. Якщо немає - суди відбудуться без нього. Вирок теж ухвалять без нього", - заявив адвокат Дмитро Тихоненков.

Як повідомлялося, у квітні 2014 року Долгова затримали у Харкові за організацію проросійських акцій на площі Свободи, а також масовий підпал банкоматів "Приватбанку". При обшуку у його будинку знайдено зброю. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

8 травня 2014 року Долгов вийшов на свободу під заставу в 365 тис. грн, яку вніс екс-депутат ВР Олег Царьов. Тоді ж Долгов виїхав із Харкова до Криму, а потім до Москви. Після цього суд постановив повторно затримати Долгова.

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08 08 2017 20:58
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