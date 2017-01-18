У Харкові поліція почала розслідування смерті військового у госпіталі

Поліція почала розслідування смерті військовослужбовця, якого 8 січня доставили зі шпиталю Сєвєродонецька до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.

У 34-річного солдата діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку,закритий перелом кісток носу, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки та живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунку, верхніх дихальних шляхів, повідомляється на сайті поліції Харківської області.

Подію кваліфіковано за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили експертизу для встановлення причини смерті.

Як пише місцеве видання Newsroom із посиланням на власні джерела, військового жорстоко побили по місцю служби, після чого він напився оцту.

Повідомляється також, що у Харкові у нього протягом 10 днів трималася дуже висока температура, і медики не змогли його врятувати.

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року ЗМІ із посиланням на родичів загиблого повідомили про смерть 26-річного військовослужбовця Володимира Коломаза від побоїв, отриманих на території військової частини А3571 (Шкільний аеродром).

Нагадаємо, що впродовж 2016 року року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.