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У Харкові поліція почала розслідування смерті військового у госпіталі

Слідчі призначили експертизу для встановлення причини смерті
Поліція почала розслідування смерті військовослужбовця, якого 8 січня доставили зі шпиталю Сєвєродонецька до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові.
У Харкові поліція почала розслідування смерті військового у госпіталі Фото: dpchas.com.ua

У 34-річного солдата діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс мозку,закритий перелом кісток носу, рвану забійну рану вушної раковини, закриту тупу травму грудної клітки та живота, хімічний опік глотки, стравоходу, шлунку, верхніх дихальних шляхів, повідомляється на сайті поліції Харківської області.

Подію кваліфіковано за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Слідчі призначили експертизу для встановлення причини смерті.

Як пише місцеве видання Newsroom із посиланням на власні джерела, військового жорстоко побили по місцю служби, після чого він напився оцту.

Повідомляється також, що у Харкові у нього протягом 10 днів трималася дуже висока температура, і медики не змогли його врятувати.

Нагадаємо, 29 листопада 2016 року ЗМІ із посиланням на родичів загиблого повідомили про смерть 26-річного військовослужбовця Володимира Коломаза від побоїв, отриманих на території військової частини А3571 (Шкільний аеродром).

Нагадаємо, що впродовж 2016 року року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло близько 7,5 тис цивільних.

Загалом від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.

 

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18 01 2017 22:00
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