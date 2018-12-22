У Харкові поліція затримала чоловіка, який вчинив стрілянину з автомата

Правоохоронці Харкова ввели в дію поліцейський план "Грім" для затримання чоловіка, який вчинив стрілянину з автоматичної зброї.

Як повідомляє прес-служба поліції Харківщини, близько 18:15 правоохоронці отримали повідомлення про те, що на вулиці Волховській чутно звуки пострілів, інформаує "Громадське".

"На місце події терміново вирушили керівники обласного ГУНП, Московського відділу поліції, працівники слідчо-оперативної групи, спецпідрозділ «КОРД». Попередньо встановлено, що чоловік, знаходячись під впливом алкоголю, посварився із родичами, вибіг на подвір’я свого приватного домоволодіння та почав стріляти у повітря з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ніхто внаслідок стрілянини не постраждав, але на вимоги правоохоронців припинити стрілянину чоловік не відреагував, зробивши це один постріл у повітря. У підсумку силовики затримали чоловіка та доставили його у відділ поліції.

"Вирішується питання щодо відкриття за вказаним фактом кримінального провадження", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, уолишній співробітник Служби безпеки України, який перейшов на бік бойовиків так званої "ЛНР", намагався підірвати залізницю на Харківщині, повідомив представник департаменту контррозвідки Володимир Настюк.