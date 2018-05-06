У Харкові поліція затримала п'яного брата Зайцевої за кермом, - ФОТО
"Вчора в Харкові він був зупинений патрульної поліцією за кермом свого #BMW, держ номер #AX7070AP, при цьому також мав всі ознаки сп'яніння, але від будь-яких тестів відмовився", - повідомляє "Київ Оперативний".
Нагадаємо, що ввечері 18 жовтня на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів. Загинули 6 осіб і 5 були травмовані. Згодом одна з постраждалих померла в лікарні.
За кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Додамо, що підозрюваних у вчиненні смертельної ДТП у Харкові обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, їм загрожує до 10 років в'язниці.
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