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У Харкові поліція затримали п'яних хлопців, які з квартири стріляли по перехожих

Хлопці були у стані алкогольного сп'яніння
У Харкові поліцейські затримали чотирьох молодиків, які стріляли з вікна квартири багатоповерхівки по перехожих.
У Харкові поліція затримали п Фото: dpchas.com.ua

"Під час денного патрулювання поліцейські отримали повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку по вул. Золочівській невідомі стріляють по перехожих із пневматичної зброї. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували номер квартири, з вікон якої лунали постріли, і подзвонили у двері квартири, проте двері ніхто не відкрив. За деякий час патрульним вдалося умовити відкрити двері. Під час переговорів з поліцейськими, як встановлено, громадяни викинули з вікна пневматичну гвинтівку", - розповіла начальник прес-центру патрульної поліції міста Ярослава Борисова, повідомляє Укрінформ.

За її словами, у квартирі було виявлено четверо хлопців у віці від 20 до 25 років з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

"Поліцейські затримали хлопців. Також в квартирі виявлені патрони", - додала Борисова.

На місце для з'ясування обставин була викликана слідчо-оперативна група: "Вирішується питання про кваліфікацію події", - додала Борисова.

Нагадаємо, що Харкові на зупинці громадського транспорту 15 грудня 2016 року виник конфлікт зі стріляниною, одна людина загинула.

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09 01 2017 18:50
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