У Харкові поліція затримали п'яних хлопців, які з квартири стріляли по перехожих
"Під час денного патрулювання поліцейські отримали повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку по вул. Золочівській невідомі стріляють по перехожих із пневматичної зброї. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували номер квартири, з вікон якої лунали постріли, і подзвонили у двері квартири, проте двері ніхто не відкрив. За деякий час патрульним вдалося умовити відкрити двері. Під час переговорів з поліцейськими, як встановлено, громадяни викинули з вікна пневматичну гвинтівку", - розповіла начальник прес-центру патрульної поліції міста Ярослава Борисова, повідомляє Укрінформ.
За її словами, у квартирі було виявлено четверо хлопців у віці від 20 до 25 років з явними ознаками алкогольного сп'яніння.
"Поліцейські затримали хлопців. Також в квартирі виявлені патрони", - додала Борисова.
На місце для з'ясування обставин була викликана слідчо-оперативна група: "Вирішується питання про кваліфікацію події", - додала Борисова.
Нагадаємо, що Харкові на зупинці громадського транспорту 15 грудня 2016 року виник конфлікт зі стріляниною, одна людина загинула.
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