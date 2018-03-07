У Харкові помер морський піхотинець, який отримав важкі поранення на Донбасі

Лікарі протягом п'яти діб боролися за життя військовослужбовця

У лікарні військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові помер морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович.

Федоров був поранений під час обстрілу 27 червня. Лікарі п'ять діб боролися за його життя, але 2 липня приблизно о 21:00 він помер.



Фото: Андрей Дубчак / Facebook

"Командування Військово-Морських сил ЗСУ та 36 окрема бригада морської піхоти висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.



Фото: Андрей Дубчак / Facebook

Нагадаємо, що 27 червня позиції 93-ї бригади потрапили під сильний обстріл під Богданівкою. В результаті обстрілу загинули двоє уродженців Дніпропетровської області і один військовий з Харківської області.