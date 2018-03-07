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У Харкові помер морський піхотинець, який отримав важкі поранення на Донбасі

Лікарі протягом п'яти діб боролися за життя військовослужбовця
У лікарні військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові помер морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович.
У Харкові помер морський піхотинець, який отримав важкі поранення на Донбасі Фото: Андрей Дубчак / Facebook

Федоров був поранений під час обстрілу 27 червня. Лікарі п'ять діб боролися за його життя, але 2 липня приблизно о 21:00 він помер.


Фото: Андрей Дубчак / Facebook

"Командування Військово-Морських сил ЗСУ та 36 окрема бригада морської піхоти висловлює свої співчуття рідним і близьким загиблого", - повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.


Фото: Андрей Дубчак / Facebook

Нагадаємо, що 27 червня позиції 93-ї бригади потрапили під сильний обстріл під Богданівкою. В результаті обстрілу загинули двоє уродженців Дніпропетровської області і один військовий з Харківської області.

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03 07 2018 12:37
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