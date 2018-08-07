У Харкові помер п'ятирічний хлопчик, який впав у багаття на святкуванні Івана Купала Хлопчик отримав великі опіки

У неділю, 8 липня, в Харкові помер п'ятирічний хлопчик, який 6 липня впав у вогнище під час святкування Івана Купала.

Фото: unian.ua

Про це повідомляє Mediaport з посиланням на прес-службу Харківської міськради, де підтвердили інформацію про смерть дитини. Хлопчик отримав великі опіки найважчого 4-го ступеня, уточнили в мерії. Як писав iPress.ua, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, дитина впала у вогнище. Хлопчик отримав великі опіки, за допомогою санавіації його доставили до однієї з лікарень Харкова. Родина хлопчика характеризується позитивно, на обліках поліції не перебувала.

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