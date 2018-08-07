CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 8 липня, в Харкові помер п'ятирічний хлопчик, який 6 липня впав у вогнище під час святкування Івана Купала.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові помер п'ятирічний хлопчик, який впав у багаття на святкуванні Івана Купала
Хлопчик отримав великі опіки
Фото: unian.ua
Про це повідомляє Mediaport з посиланням на прес-службу Харківської міськради, де підтвердили інформацію про смерть дитини.
Хлопчик отримав великі опіки найважчого 4-го ступеня, уточнили в мерії.
Як писав iPress.ua, родина хлопчика відзначала свято Івана Купала. Поки батьки відволіклися на інші справи, дитина впала у вогнище. Хлопчик отримав великі опіки, за допомогою санавіації його доставили до однієї з лікарень Харкова. Родина хлопчика характеризується позитивно, на обліках поліції не перебувала.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 07 2018 23:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні" "Мабуть, в мене був певний рівень соціопатії. Коли потрапляв в компанію, де не було людей, пов’язаних з війною, я швидко звідти йшов. Мене дратувало категорично різне бачення світу, інша система цінностей в людей
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"