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У Харкові посадових осіб держпідприємства затримали на $37 тис. хабара

Керівник ДП і його підлеглі вимагали від бізнесмена гроші за встановлення електрообладнання
Прокуратура Харківської області спільно з Управлінням захисту економіки в області та слідчим управлінням ГУ Нацполіції в області викрили одного з керівників держпідприємства в Харкові і його підлеглих під час отримання неправомірної вигоди 37 тис. доларів.
У Харкові посадових осіб держпідприємства затримали на $37 тис. хабара Фото: mr-donskoy.com

Викрити посадових осіб держпідприємства допоміг підприємець, який поскаржився в прокуратуру на дії керівника ДП та його підлеглих. За словами бізнесмена, вони відмовлялися встановити його фірмі електрообладнання, поки він не дасть хабара. Не отримавши електрообладнання, він не міг своєчасно постачати продукцію іншому підприємству і йому довелося б платити штраф за зрив термінів постачання.

Про це інформує прес-служба обласної прокуратури.

"Зараз вирішується питання про оголошення підозри за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди) та обрання запобіжного заходу. Максимальна санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє прес-служба прокуратури.

Першочергові слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше у Харкові правоохоронці викрили співробітників ДФС на хабарі у 20 тис грн.

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