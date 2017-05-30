У Харкові правоохоронець влаштував стрілянину на ринку

Поліцейський-спецпризначенець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі

У вівторок, 30 травня, в Харкові співробітник поліцейського спецпідрозділу відкрив вогонь із пістолету.

За даними Нацполіції, близько 13:00 на ринку виник конфлікт між спецпризначенцем і одним із громадян. Під час з'ясування відносин поліцейський дістав власний травматичний пістолет і зробив постріл у повітря, - повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.

При цьому правоохоронець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі.

У разі доведення провини поліцейського його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.