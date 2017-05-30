CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ вівторок, 30 травня, в Харкові співробітник поліцейського спецпідрозділу відкрив вогонь із пістолету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові правоохоронець влаштував стрілянину на ринку
Поліцейський-спецпризначенець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі
Фото: 24tv.ua
За даними Нацполіції, близько 13:00 на ринку виник конфлікт між спецпризначенцем і одним із громадян. Під час з'ясування відносин поліцейський дістав власний травматичний пістолет і зробив постріл у повітря, - повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.
При цьому правоохоронець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі.
У разі доведення провини поліцейського його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Нагадаємо, у Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.
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