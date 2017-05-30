Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові правоохоронець влаштував стрілянину на ринку

Поліцейський-спецпризначенець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі
У вівторок, 30 травня, в Харкові співробітник поліцейського спецпідрозділу відкрив вогонь із пістолету.
У Харкові правоохоронець влаштував стрілянину на ринку Фото: 24tv.ua

За даними Нацполіції, близько 13:00 на ринку виник конфлікт між спецпризначенцем і одним із громадян. Під час з'ясування відносин поліцейський дістав власний травматичний пістолет і зробив постріл у повітря, - повідомляє прес-служба Нацполіції Харкова.

При цьому правоохоронець знаходився поза службою, без табельної зброї та не у форменому одязі.

У разі доведення провини поліцейського його буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо,  у Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив чоловіка.

 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 05 2017 21:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.