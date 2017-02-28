У Харкові правоохоронці викрили співробітників ДФС на хабарі у 20 тис грн

У Харкові на хабарі у 20 тис гривень затримали співробітників Державної фіскальної служби України.

У фіскальну службу надійшло звернення про порушення податкового законодавства підприємцем. Під час перевірки інформація підтвердилась, повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.

Однак посадові особи одного з управлінь ГУ ДФС в Харківській області замість того, щоб залучити його до відповідальності, запропонували "угоду". Підприємець платить їм 20 тисяч гривень "подяки", а головні державні інспектори не помічають виявлених порушень і не вживають заходів впливу.



Фото: npu.gov.ua

У рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання правопорушниками неправомірної вигоди.

Двох головних державних інспекторів одного з управлінь обласної фіскальної служби затримали на Гімназійній набережній. Вони отримали від підприємця 20 тисяч гривень за ухилення від відповідальності.



Фото: npu.gov.ua

На цей час оперативники проводять санкціоновані обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.

Правоохоронці перевіряють причетність керівництва управління та інших працівників фіскальної служби до корупційної діяльності.

Нагадаємо, що співробітники СБУ (Служби безпеки України) спільно з Генеральною прокуратурою викрили корупційний механізм відшкодування податку на додану вартість, організований чиновниками Державної фіскальної служби.