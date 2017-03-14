У Харкові продавали сигарети з "ДНР", - ФОТО

У Харкові поліція конфіскувала сигарети, вироблені в так званій "ДНР".

"Сьогодні, близько 11 години, патрульні поліцейські отримали повідомлення від оператора 102 про те, що на Московському проспекті, біля виходу з метро, торгують сигаретами з лотка. Перед приїздом патрульних, один із заявників зробив так звану "контрольну закупівлю", - повідомляє патрульна поліція міста в Facebook.

Фото:facebook.com/kharkivpolice/

Сигарети були без ліцензії, а місцем виробництва вказувалася так звана "ДНР".

Сигаретами торгувала жінка, вона не мала дозвільних документів на продаж. Поліцейські конфіскували товар. Надалі справою будуть займатися слідчі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спільно з прокуратурою та представниками Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками викрили мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками або контрабандними медикаментами, викрила на Одещині.