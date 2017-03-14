Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові продавали сигарети з "ДНР", - ФОТО

Продавщиця не мала дозвільних документів
У Харкові поліція конфіскувала сигарети, вироблені в так званій "ДНР".
У Харкові продавали сигарети з "ДНР", - ФОТО Фото:facebook.com/kharkivpolice/

"Сьогодні, близько 11 години, патрульні поліцейські отримали повідомлення від оператора 102 про те, що на Московському проспекті, біля виходу з метро, торгують сигаретами з лотка. Перед приїздом патрульних, один із заявників зробив так звану "контрольну закупівлю", - повідомляє патрульна поліція міста в Facebook.

Фото:facebook.com/kharkivpolice/

Сигарети були без ліцензії, а місцем виробництва вказувалася так звана "ДНР".

Сигаретами торгувала жінка, вона не мала дозвільних документів на продаж.

Поліцейські конфіскували товар. Надалі справою будуть займатися слідчі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України спільно з прокуратурою та представниками Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками викрили мережу аптек, де торгували фальсифікованими ліками або контрабандними медикаментами, викрила на Одещині.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2017 16:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.