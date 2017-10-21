У Харкові п'яний водій влаштував аварію

У Харкові п'яний водій Chery влаштував масову ДТП, зіткнувшись з Geely і маршрутним автобусом.

Аварія сталася у п'ятницю, 20 жовтня, о 17:40. Попередньо, автомобіль Chery виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з транспортними засобами. Водій, який створив аварійну ситуацію, був у стані алкогольного сп'яніння. Газоаналізатор показав 2,28 проміле алкоголю в крові.

"На водія складено адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил ДТП) і керування транспортним засобом у нетверезому стані - це ст. 130. Два адміністративних матеріали будуть передані до суду і суд вже буде встановлювати відповідальність водія", - повідомила прес-секретар патрульної поліції Харкова Карина Курбанова в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, вчора Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.