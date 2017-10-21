Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові п'яний водій влаштував аварію

Інформації про постраждалих немає
У Харкові п'яний водій Chery влаштував масову ДТП, зіткнувшись з Geely і маршрутним автобусом.
У Харкові п Фото: foto.delfi.ua

Аварія сталася у п'ятницю, 20 жовтня, о 17:40. Попередньо, автомобіль Chery виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з транспортними засобами. Водій, який створив аварійну ситуацію, був у стані алкогольного сп'яніння. Газоаналізатор показав 2,28 проміле алкоголю в крові.

"На водія складено адміністративний протокол за ст.124 (порушення правил ДТП) і керування транспортним засобом у нетверезому стані - це ст. 130. Два адміністративних матеріали будуть передані до суду і суд вже буде встановлювати відповідальність водія", - повідомила прес-секретар патрульної поліції Харкова Карина Курбанова в ефірі телеканалу "112 Україна".

Нагадаємо, вчора Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 10 2017 12:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.