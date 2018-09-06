CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліцейські перевіряють інформацію про нібито мінування п'яти бізнес-центрів, розташованих на вул. Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і на Московському проспекті в Харкові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові п'ятий раз за тиждень повідомляють про замінування п'яти бізнес-центрів
Минулі повідомлення про мінування, що надходили з 5 червня щодня, не підтвердилися
Фото: google.com
Інформація про те, що в будівлі закладена вибухівка, надійшла в суботу близько 10:50, повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.
На місце події для перевірки інформації виїхали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень, зазначили в поліції.
Нагадаємо, що починаючи з 5 червня в правоохоронні органи щодня надходять повідомлення про мінування цих 5 бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 06 2018 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів"Під час проведення фіналу ЛЧ у Києві все виглядало так, наче це просто бажання заробити в конкретну хвилину, не думаючи про довгострокову репутацію, чи імідж"
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів
- Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Творці мистецького виміру
- Ветеран АТО, який виготовляє бастурму: Подобається, коли клієнти кажуть: “Фоток не буде, бо все з'їли”
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто