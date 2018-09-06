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У Харкові п'ятий раз за тиждень повідомляють про замінування п'яти бізнес-центрів

Минулі повідомлення про мінування, що надходили з 5 червня щодня, не підтвердилися
Поліцейські перевіряють інформацію про нібито мінування п'яти бізнес-центрів, розташованих на вул. Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і на Московському проспекті в Харкові.
У Харкові п Фото: google.com

Інформація про те, що в будівлі закладена вибухівка, надійшла в суботу близько 10:50, повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області.

На місце події для перевірки інформації виїхали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень, зазначили в поліції.

Нагадаємо, що починаючи з 5 червня в правоохоронні органи щодня надходять повідомлення про мінування цих 5 бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.

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09 06 2018 13:55
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