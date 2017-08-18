У Харкові розікрали гроші на будівництво ядерної установки

Будівництво установки "Джерело нейтронів" почалося в 2013 році за рахунок більше ніж 70 млн доларів

Слідчі Генпрокуратури України розслідують справу про розкрадання коштів на будівництво ядерної установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

Про це сказано в ухвалі Печерського районного суду м. Києва, оприлюдненої 16 серпня 2017 року.

У квітні 2010 року, сказано в матеріалах справи, під час візиту в США тодішній президент Віктор Янукович пообіцяв, що Україна позбавиться високозбагаченого урану за технічної і фінансової допомоги США. В рамках реалізації двосторонніх домовленостей Україна отримала із США еквівалентну кількість низькозбагаченого урану і відповідне устаткування. Окрім цього, США виділили кошти на будівництво установки-джерела нейтронів на базі Харківського фізико-технічного інституту, пише "Укрінформ".

Згідно з матеріалами справи, 1 червня 2017 року слідчі ГПУ відкрили кримінальні провадження проти посадових осіб Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" і керівників кількох фірм: ТОВ "Торговельно-закупівельне підприємство "Торгсервіс", ТОВ "Виробничий комплекс "Світло шахтаря", ТОВ "Стальконструкція", ТОВ "Стальконструкція ЛТД". Підозрювані, сказано в матеріалах справи, протягом 2012-2017 років розкрадали гроші, які США виділили на будівництво ядерної установки "Джерело нейтронів". На думку слідчих, зловмисники діяли за попередньою змовою. Гроші виводилися на рахунки компаній з ознаками фіктивності.

Зазанчимо, що ННЦ "ХФТІ" створено в 1928 році з метою розвитку актуальних наукових напрямів: ядерної фізики і фізики твердого тіла. У 1932 році тут вперше здійснено розщеплення ядра атома літію. Школу теоретичної фізики очолив нобелівський лауреат Лев Ландау, який працював в ХФТІ в 1932 - 1937 роки. Після розпаду СРСР інститут активно включився в процес становлення науково-технічного комплексу України, а також у формування наукових напрямів у сфері атомної промисловості, ядерної енергетики, прискорювальної техніки, нових джерел енергії.

27 листопада 2013 року на базі ННЦ "ХФТІ", що в микрокрайоні П’ятихатки в Харкові, почали монтаж устаткування для ядерної установки, терміни будівництва якої встановлено Меморандумом між Україною і США. За планом, установка мала бути запущена навесні 2014 року.

6 грудня 2014 року силами українських і американських учених на базі Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України в Харкові побудували ядерну установку «Джерело нейтронів». У церемонії старту пуско-налагоджувальних робіт разом з харківськими ученими взяли участь заступник Держсекретаря з питань міжнародної безпеки США Роуз Геттемюллер, Посол США в Україні Джеффрі Пайетт, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Як прозвучало на церемонії, установка забезпечить можливість виробляти ізотопи для промислового і медичного використання і експлуатуватиметься за всіма стандартами безпеки, у тому числі, для міжнародних досліджень.

Будівництво установки "Джерело нейтронів" почалося в 2013 році за рахунок більше ніж 70 млн доларів, виділених США в обмін на вивезення з України всіх запасів високозбагаченого урану.