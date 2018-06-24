У Харкові розстріляли родину: мати і батько загинули, дитина поранена

У Харкові застрелили 40-річних чоловіка і дружину. Їх 12-річна дитина отримала поранення.

Як розповіли в поліції Харківщини, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка.

Опитавши свідків, правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку був підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Авто затримали біля станції метро Київська. В ньому виявили вогнепальну зброю.

Підозрюваного затримали за орієнтуванням, він намагався виїхати з Харкова.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство.

"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з'ясовуються всі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Слідчі дії тривають", – зазначили в поліції.



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov



Фото: facebook.com/police.kharkov

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