У Харкові розстріляли родину: мати і батько загинули, дитина поранена
Як розповіли в поліції Харківщини, тіла застрелених 40-річних чоловіка та дружини, а також їх поранену 12-річну дитину виявила у квартирі сусідка.
Опитавши свідків, правоохоронці встановили, що біля під'їзду будинку був підозрілий автомобіль, який потім поїхав у невідомому напрямку. Авто затримали біля станції метро Київська. В ньому виявили вогнепальну зброю.
Підозрюваного затримали за орієнтуванням, він намагався виїхати з Харкова.
Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство.
"Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з'ясовуються всі обставини події та мотиви скоєння злочину. Слідчі кваліфікували її за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіка, причетного до скоєння вбивства, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Слідчі дії тривають", – зазначили в поліції.
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov
Нагадаємо, СБУ заявила, що попередила терористичний акт у Харкові біля пам’ятника воїнам УПА, замовлений спецслужбами РФ.
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