У Харкові "швидка" збила підлітка в навушниках
Про це розповіли в поліції Харківської області.
"Хлопця було доставлено іншою бригадою до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги №4. В результаті ДТП підліток отримав закриту черепно-мозкову травму. Стан його здоров’я задовільний", – повідомили правоохоронці.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи з'ясували, що медики поспішали на виклик для надання допомоги іншій дитині, яка втратила свідомість.
За інформацією поліції, карета швидкої рухалася із дотриманням усіх інструкцій, із включеними звуковим та світловим сигналами, коли 15-річний школяр переходив дорогу по пішохідному переходу.
"Він не почув наближення транспортного засобу, тому що слухав музику у навушниках. Водій швидкої побачив хлопця, але не встиг загальмувати. В результаті підліток потрапив під колеса. Факт події зареєстровано у журналі єдиного обліку правопорушень, усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються", – підсумували в поліції.
Фото: hk.npu.gov.ua
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