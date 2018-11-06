У Харкові сьомий день поспіль анонім повідомляє про мінування п'яти бізнес-центрів
Як розповіли в поліції Харківщини, інформація про те, що в будівлях закладено вибухівку, надійшла до них 11 червня близько 13:00.
"У повідомленнях вказано, що заміновано приміщення бізнес-центрів на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького та проспекті Московському. Для перевірки інформації на місце події виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Проводиться огляд приміщень. Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Триває перевірка", – зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, починаючи з 5 червня до правоохоронних органів щодня надходять повідомлення про мінування зазначених п'яти бізнес-центрів у Харкові. Жодне повідомлення не підтвердилося.
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