У Харкові сталася ДТП за участю маршрутки і двох БТРів, - ФОТО

Про постраждалих інформації немає

Маршрутка зіткнулася з причепом, який перевозив два бронетранспортери.

Про це повідомляє місцеве видання "Status Quo" з посиланням на очевидців події.

Зазначається, що зіткнення сталося на пропспекті Гагаріна біля автовокзалу, маршрутка внаслідок ДТП отримала ушкодження.

Про постраждалих внаслідок зіткнення інформації немає.



Фото: sq.com.ua



Фото: sq.com.ua



Фото: sq.com.ua

Нагадаємо, у Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.

У Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.