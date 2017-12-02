У Харкові сталася ДТП за участю маршрутки і двох БТРів, - ФОТО
Про це повідомляє місцеве видання "Status Quo" з посиланням на очевидців події.
Зазначається, що зіткнення сталося на пропспекті Гагаріна біля автовокзалу, маршрутка внаслідок ДТП отримала ушкодження.
Про постраждалих внаслідок зіткнення інформації немає.
Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua
Фото: sq.com.ua
Нагадаємо, у Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.
У Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.
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