Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові сталася ДТП за участю маршрутки і двох БТРів, - ФОТО

Про постраждалих інформації немає
Маршрутка зіткнулася з причепом, який перевозив два бронетранспортери.
У Харкові сталася ДТП за участю маршрутки і двох БТРів, - ФОТО Фото: sq.com.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Status Quo" з посиланням на очевидців події.

Зазначається, що зіткнення сталося на пропспекті Гагаріна біля автовокзалу, маршрутка внаслідок ДТП отримала ушкодження. 

Про постраждалих внаслідок зіткнення інформації немає.


Фото: sq.com.ua


Фото: sq.com.ua


Фото: sq.com.ua

Нагадаємо, у Черкасах в суботу, 11 лютого, ввечері сталася ДТП за участю депутата Черкаської обласної ради, голови фракції партії ветеранів Афганістану Олександра Рибченка. На автомобілі Mercedes він скоїв наїзд на чоловіка.

У Солом'янському районі Києва на вулиці Вадима Гетьмана зіткнулися два авто. Одна жінка загинула на місці. Дев'ять людей відвезли до лікарні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 02 2017 19:54
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

Підпільний бізнес в "Укрзалізниці": як закон карає провідників та пасажирів за корупційну схему

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat