У Харкові сталася стрілянина: одна людина загинула, є поранений

У Харкові ввечері 29 березня поблизу одного з ресторанів сталася стрілянина, унаслідок якої дістали поранень двоє чоловіків. Один з поранених згодом помер у лікарні.

У ресторані на перехресті вулиць Ньютона та проспекту Льва Ландау відпочивала група з 10 людей. Коли ті вийшли із закладу - до них підійшли кілька невідомих та відкрили вогонь, - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Один з чоловіків отримав вогнепальне поранення голови, інший - стегна. Один з них помер у лікарні. Також кулями пошкодили автомобіль "Тойота".

Нападники втекли з місця інциденту та покинули зброю. У місті поліція ввела операцію "Сирена".