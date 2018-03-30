CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові ввечері 29 березня поблизу одного з ресторанів сталася стрілянина, унаслідок якої дістали поранень двоє чоловіків. Один з поранених згодом помер у лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові сталася стрілянина: одна людина загинула, є поранений
Нападники втекли з місця інциденту та покинули зброю
Фото: hk.npu.gov.ua
У ресторані на перехресті вулиць Ньютона та проспекту Льва Ландау відпочивала група з 10 людей. Коли ті вийшли із закладу - до них підійшли кілька невідомих та відкрили вогонь, - повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
Один з чоловіків отримав вогнепальне поранення голови, інший - стегна. Один з них помер у лікарні. Також кулями пошкодили автомобіль "Тойота".
Нападники втекли з місця інциденту та покинули зброю. У місті поліція ввела операцію "Сирена".
Нагадаємо, що у Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік зі своєї квартири на восьмому поверсі влаштував стрілянину. Ніхто не постраждав.
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30 03 2018 10:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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