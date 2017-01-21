У Харкові стріляли на тролейбусній зупинці

Один чоловік стріляв в іншого з пневматичного пістолета

На тролейбусній зупинці на Олександрівському проспекті в Харкові відбувся конфлікт зі стріляниною. Потерпілий чоловік не отримав серйозних ушкоджень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прес-центр Управління патрульної поліції Харкова.

"Близько 17:00 на тролейбусній зупинці на проспекті Олександрівському посварилися двоє чоловіків, в результаті один з них вистрілив в іншого. Прибувши на місце події, поліцейські виявили у 57-річного учасника конфлікту пневматичний пістолет "Флобер", – зазначила начальник прес-центру Управління патрульної поліції Ярослава Борисова.

За її словами, викликана на місце бригада швидкої допомоги встановила, що потерпілий не отримав серйозних пошкоджень.

"У обох чоловіків були явні ознаки алкогольного сп'яніння", – додала Борисова.

На місці події працює оперативно-слідча група: "Особи учасників конфлікту і обставини події уточнюються".

Нагадаємо, 20 січня троє чоловіків постраждали в результаті бійки зі стріляниною в Києві.