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У Харкові суд продовжив арешт антимайданівця "Топаза"

Під час сьогоднішнього засідання допитали ще одного потерпілого у справі та продовжили вивчення доказів
У Харкові суд продовжив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою активісту антимайдану Ігнату Кромському, відомому на прізвисько "Топаз".
У Харкові суд продовжив арешт антимайданівця "Топаза" Ігнат Кромськой. Фото: telegraf.com.ua

Як повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області, відповідне рішення сьогодні, 19 вересня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

За відомостями прокуратури, суд продовжив міру запобіжного заходу Кромському у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави на 60 днів.

Під час сьогоднішнього засідання допитали ще одного потерпілого у справі та продовжили вивчення доказів.

Наступне засідання призначене на 12:00 п'ятниці, 22 вересня.

Нагадаємо, 28 березня 2014 року Кромський був затриманий за підозрою в організації масових заворушень, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі. А саме, 1 березня в Харкові активісти антимайдану штурмували будівлю Харківської ОДА, де забарикадувалися євромайданівці. 29 березня райсуд Харкова посадив Кромського під цілодобовий домашній арешт.

7 квітня Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту. 25 квітня співробітники Служби безпеки України знову затримали Топаза.

Кромський в лютому був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві з позивним "Топаз". З того часу збереглося відео, відоме під назвою "Топаз", дай команду!".

У мережі розміщено його свідчення про скоєння злочинів проти людей Майдані.

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19 09 2017 21:37
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