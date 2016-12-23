У Харкові суддя позичив у мами 800 тисяч на будівництво будинку і не повернув гроші

Мати-пенсіонерка звернулася до суду, який і визнав за нею право власності на половину будинку

У Харкові голова Комінтернівського районного суду Василь Буцький побудував будинок площею 549 кв. м за 1 807 028 гривень або 5 загальних річних доходів родини Буцьких із 4 осіб.

При цьому 800 тисяч гривень на будівництво суддя позичив у своєї мами-пенсіонерки, про що свідчать і відповідні розписки, пише Prosud.

Так, син повинен був побудувати і зареєструвати будинок на двох, але, завершивши будівництво, зареєстрував будинок тільки за собою і пообіцяв у 2009 році повернути кошти матері. Але не зробив цього аж до 2015 року. Пенсіонерка звернулася до суду, який і визнав за нею право власності на половину будинку.

Зазначається, що це найбільший будинок серед харківських суддів, які було зареєстровано. При цьому варто зазначити, що основним доходом судді та його дружини є заробітна плата.



Фото: blog.prosud.info

Крім того, видання зазначає, що деякі судові рішення щодо цієї справи, у реєстрі знайти не вдалося.

"Трошки статистики: 1 055 562 917 гривень - стільки, згідно е-декларацій за 2015 рік, зберігають судді та члени їх родин готівкою", - сказано у повідомленні активістів.

Згідно з рейтингом, який склали активісти, найбільшу кількість готівки має суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти - 23 млн 328 тисяч 400 грн. Другою найбагатшою за за об'ємами готівки є інша суддя Господарського суду Києва - Ганна Бондаренко (13 млн 120 тисяч грн.).

Нагадаємо, що у судді Київського апеляційного адмінсуду Ярослава Василенка знайшовся "садовий будинок" у столиці площею 700 квадратних метрів, який він забув вказати в декларації.