У Харкові троє невідомих стріляли з балкону
Близько 1-ої години ночі, екіпаж патрульної поліції отримав виклик від оператора 102 про те, що невідомі ведуть автоматичну стрільбу з балкону одніє з багатоповерхівок, повідомляє Патрульна поліція Харкова. Подія сталася по вулиці Целіноградській, 48в.
По прибуттю на виклик поліцейські з'ясували, що дійсно велась стрільба, на місці виявили гільзи, ймовірно калібру 5,45.
На балконі знаходились троє невідомих чоловіків, які під час опитування їх поліцейськими поводили себе агресивно, і в подальшому навіть кидалися на інспекторів. Тому, патрульним довелось згідно ЗУ "Про Національну поліцію" застосувати фізичну силу та кайданки. Порушників доставили до Шевченківського відділу поліції.
На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Нагадуємо, в суботу, 21 січня 57-річний чоловік стріляв з пістолета на одній із зупинок в Харкові.
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