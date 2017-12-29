У Харкові троє невідомих зупинили автомобіль і відібрали у водія $30 тис
21-річний потерпілий розповів, що того вечора він у своєму автомобілі "Форд" їхав у справах. На перехресті його заблокував автомобіль "Ауді", з якого вийшли троє невідомих у масках. Вони розбили молотком вікна в машині і витягли його і пасажира на вулицю, повідомляє сайт поліції області.
Погрожуючи фізичним насильством, зловмисники відібрали 30 тис. доларів і втекли з місця події.
У зв'язку з випадком у Харкові й області введено план "Сирена". Обох потерпілих доставлено в лікарню з травмами. Їхньому життю нічого не загрожує. Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому.
Експерти вилучили з місця події два молотка, змиви речовини бурого кольору, відбитки пальців рук і сліди взуття. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбійний напад) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, що 14 листопада в Оболонському районі Києва невідомі вихопили у чоловіка сумку з трьома мільйонами гривень та втекли.
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