У Харкові троє невідомих зупинили автомобіль і відібрали у водія $30 тис

На автодорозі в Харкові троє невідомих у масках зупинили легковий автомобіль, розбили в ньому вікна молотком і, погрожуючи фізичною розправою, відібрали у водія 30 тис. доларів.

21-річний потерпілий розповів, що того вечора він у своєму автомобілі "Форд" їхав у справах. На перехресті його заблокував автомобіль "Ауді", з якого вийшли троє невідомих у масках. Вони розбили молотком вікна в машині і витягли його і пасажира на вулицю, повідомляє сайт поліції області.

Погрожуючи фізичним насильством, зловмисники відібрали 30 тис. доларів і втекли з місця події.

У зв'язку з випадком у Харкові й області введено план "Сирена". Обох потерпілих доставлено в лікарню з травмами. Їхньому життю нічого не загрожує. Після надання медичної допомоги вони були відпущені додому.

Експерти вилучили з місця події два молотка, змиви речовини бурого кольору, відбитки пальців рук і сліди взуття. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбійний напад) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, що 14 листопада в Оболонському районі Києва невідомі вихопили у чоловіка сумку з трьома мільйонами гривень та втекли.