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У Харкові у провідників поїзда вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри

Стосовно провідників складено протоколи про порушення митних правил
У Харкові у провідників поїзда, які поверталися з Росії, вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри.
У Харкові у провідників поїзда вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри Фото: dpsu.gov.ua

"Прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками ДФС в пункті контролю "Харків-пасажирський" виявили 12 кілограм червоної та чорної ікри. Товар, приховавши в дорожніх сумках, перевозили провідники поїзда, які поверталися з Росії. Всього спільна оглядова група виявила 20 пластикових банок червоної ікри і 2 банки чорної, вагою майже 11 і 1,1 кг відповідно",повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Щодо громадян України представниками Державної фіскальної служби складено протоколи про порушення митних правил, а виявлену продукцію вилучено у встановленому порядку.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.

 

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13 12 2018 14:26
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