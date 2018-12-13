У Харкові у провідників поїзда вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри Стосовно провідників складено протоколи про порушення митних правил

У Харкові у провідників поїзда, які поверталися з Росії, вилучили близько 12 кг чорної і червоної ікри.

Фото: dpsu.gov.ua

"Прикордонники Харківського загону спільно з співробітниками ДФС в пункті контролю "Харків-пасажирський" виявили 12 кілограм червоної та чорної ікри. Товар, приховавши в дорожніх сумках, перевозили провідники поїзда, які поверталися з Росії. Всього спільна оглядова група виявила 20 пластикових банок червоної ікри і 2 банки чорної, вагою майже 11 і 1,1 кг відповідно", – повідомили в прес-центрі Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Щодо громадян України представниками Державної фіскальної служби складено протоколи про порушення митних правил, а виявлену продукцію вилучено у встановленому порядку. Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" Київ – Харків – Київ задля перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію