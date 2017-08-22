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У Харкові в будівлю суду вдарила блискавка, почалася пожежа, - ВІДЕО

Причиною загоряння стало влучення блискавки
У Харкові ввечері у вівторок, 22 серпня, в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла пожежа
У Харкові в будівлю суду вдарила блискавка, почалася пожежа, - ВІДЕО Фото: Pixabaу

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як передає АТН, в будівлі суду по вулиці Семінарської, 46 горить дах. Зараз йде ліквідація пожежі.

За попередніми даними, причиною пожежі стало потрапляння блискавки в дах будівлі.

Нагадаємо, що в Донецькій області пожежа практично повністю знищила село Новокам'янка Бахмутського району, що розташоване вздовж траси на Лисичанськ.

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22 08 2017 23:44
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