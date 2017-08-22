CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Харкові ввечері у вівторок, 22 серпня, в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла пожежаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Харкові в будівлю суду вдарила блискавка, почалася пожежа, - ВІДЕО
Причиною загоряння стало влучення блискавки
Фото: Pixabaу
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Як передає АТН, в будівлі суду по вулиці Семінарської, 46 горить дах. Зараз йде ліквідація пожежі.
За попередніми даними, причиною пожежі стало потрапляння блискавки в дах будівлі.
Нагадаємо, що в Донецькій області пожежа практично повністю знищила село Новокам'янка Бахмутського району, що розташоване вздовж траси на Лисичанськ.
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22 08 2017 23:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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