У Харкові в будівлю суду вдарила блискавка, почалася пожежа, - ВІДЕО Причиною загоряння стало влучення блискавки

У Харкові ввечері у вівторок, 22 серпня, в будівлі Апеляційного адміністративного суду Харківської області виникла пожежа

Фото: Pixabaу

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Як передає АТН, в будівлі суду по вулиці Семінарської, 46 горить дах. Зараз йде ліквідація пожежі. За попередніми даними, причиною пожежі стало потрапляння блискавки в дах будівлі. Нагадаємо, що в Донецькій області пожежа практично повністю знищила село Новокам'янка Бахмутського району, що розташоване вздовж траси на Лисичанськ.

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