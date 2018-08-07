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У Харкові в ДТП загинув 19-річний чемпіон України з мотокросу

Хлопець їхав на велосипеді, коли його збило авто
У ДТП у Харкові загинув 19-річний мотогонщик, чемпіон України з мотокросу, тренер Андрій Безсонов.
У Харкові в ДТП загинув 19-річний чемпіон України з мотокросу Фото: facebook.com/Federation-Motorcycling-of-Ukraine-FMU

Інформацію про це підтвердили у Федерації мотоциклетного спорту України.

Аварія сталася 6 липня.

У поліції повідомили, що близько 18:00 на проспекті Незалежності в Харкові водійка автомобіля Toyota збила хлопця на велосипеді. Його у важкому стані без свідомості доставили до Харківської міської лікарні швидкої допомоги, однак не приходячи до тями, 19-річний харків'янин помер.


Фото: glavnoe.ua

Глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов розповів, що, попри свій юний вік, Безсонов з 2009 по 2017 роки був чемпіоном Харківської області з мотокросу. У 2016-му юнак став чемпіоном України у класі з об'ємом двигуна 125 кубів, у 2017-му — срібним призером чемпіонату України у класі мотоциклів МХ-2.

"Зараз спортсмен перебував на першій позиції в чемпіонаті України у в класі МХ-2. Це велика втрата для всієї родини мотоциклетного спорту України", – додав він.

Нагадаємо, поблизу Харкова легковик збив чотирьох велосипедистів: загинула 29-річна жінка, двоє підлітків потрапили до лікарні.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства запроваджує обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг при новому будівництві та реконструкції доріг.

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08 07 2018 21:25
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