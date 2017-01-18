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У Харкові в лікарні помер боєць АТО

За фактом смерті військового відкрито кримінальне провадження
У харківському Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону помер боєць АТО, на тілі якого були виявлені невідомі опіки.
У Харкові в лікарні помер боєць АТО Фото: ukr-online

Чоловіка доставили у шпиталь із району проведення антитерористичної операції із важкими тілесними ушкодженнями, інформує Depo.Харків.  

Лікарі боролися за його життя, однак врятувати не змогли. Чоловік помер сьогодні, 18 січня, у харківському Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Детальна інформація про загиблого військового не оприлюднюється, оскільки його рідним іще не повідомили про смерть чоловіка. Остаточна причина смерті на цей час також не відома.

Водночас, у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області додали, що за фактом смерті військового відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця).

Призначені експертизи, які встановлять причини опіків на слизовій оболонці ротової порожнини, що були виявлені на тілі загиблого. Триває слідство.

Нагадаємо, що в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі вважають загиблими 3,8 тисяч осіб.

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18 01 2017 20:49
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