У Харкові в нічному клубі шукали вибухівку: евакуювати 1,5 тис осіб До поліції надійшов анонімний дзвінок

У Харкові з нічного клубу у зв'язку з повідомленням про замінування евакуювали 1500 осіб: бомбу не знайшли.

Фото: google.com

Про це кореспонденту "Укрінформу" розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області. "Близько 03.05 до поліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про бомбу в розважальному закладі на вулиці 23 Серпня в центральному Шевченківському районі міста. На місце виїхали слідчі, експерти-вибухотехніки і кінологи. З будівлі евакуювали 1500 осіб. Експерти перевірили близько 1 700 кв. м площі приміщення. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено", - відзначили у відділі. Правоохоронці, додали у відділі, шукають осіб, причетних до неправдивого нічного виклику. Нагадаємо, 27 січня з будівлі Одеської міської ради на Думській площі, 1 правоохоронці евакуювали 60 осіб після повідомлення про мінування.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію