У Харкові в нічному клубі шукали вибухівку: евакуювати 1,5 тис осіб
Про це кореспонденту "Укрінформу" розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
"Близько 03.05 до поліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про бомбу в розважальному закладі на вулиці 23 Серпня в центральному Шевченківському районі міста. На місце виїхали слідчі, експерти-вибухотехніки і кінологи. З будівлі евакуювали 1500 осіб. Експерти перевірили близько 1 700 кв. м площі приміщення. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено", - відзначили у відділі.
Правоохоронці, додали у відділі, шукають осіб, причетних до неправдивого нічного виклику.
Нагадаємо, 27 січня з будівлі Одеської міської ради на Думській площі, 1 правоохоронці евакуювали 60 осіб після повідомлення про мінування.
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