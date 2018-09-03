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У Харкові в нічному клубі шукали вибухівку: евакуювати 1,5 тис осіб

До поліції надійшов анонімний дзвінок
У Харкові з нічного клубу у зв'язку з повідомленням про замінування евакуювали 1500 осіб: бомбу не знайшли.
У Харкові в нічному клубі шукали вибухівку: евакуювати 1,5 тис осіб Фото: google.com

Про це кореспонденту "Укрінформу" розповіли у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

"Близько 03.05 до поліції надійшов анонімний дзвінок із повідомленням про бомбу в розважальному закладі на вулиці 23 Серпня в центральному Шевченківському районі міста. На місце виїхали слідчі, експерти-вибухотехніки і кінологи. З будівлі евакуювали 1500 осіб. Експерти перевірили близько 1 700 кв. м площі приміщення. Жодних вибухових пристроїв або інших небезпечних речовин не виявлено", - відзначили у відділі.

Правоохоронці, додали у відділі, шукають осіб, причетних до неправдивого нічного виклику.

Нагадаємо, 27 січня з будівлі Одеської міської ради на Думській площі, 1 правоохоронці евакуювали 60 осіб після повідомлення про мінування.

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09 03 2018 16:40
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