У Харкові в пабі побилися українські та голландські вболівальники, - ВІДЕО

Напередодні матчу 4-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" – "Фейєнорд" у харківському пабі "Стіна" відбулася бійка між українськими та голландськими вболівальниками.

Повідомлення про інцидент надійшло до Шевченківського відділу поліції міста 31 жовтня о 23:16, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області. Працівники поліції прибули на місце та встановили, що конфлікт стався між голландськими та українськими уболівальниками.

В результаті бійки у барі розбиті 4 вікна та порушена обстановка всередині приміщення. До Шевченківського відділу поліції Харкова доставлені 52 особи для встановлення усіх обставин конфлікту.

Крім того, поліція очікує, що матч між "Шахтарем" та "Фейєнордом" у середу відвідають близько 25 тисяч вболівальників. Охорону порядку забезпечуватимуть більше 1300 працівників Нацполіції, 450 військовослужбовців Нацгвардії, 200 курсантів Університету повітряних сил ім. Кожедуба та 250 курсантів Харківського університету внутрішніх справ.

"За однією з версій, бійка могла статися через конфлікт між футбольним фанатами. Відомо, що в пабі на той момент знаходилися уболівальники голландського "Фейєноорда". Однак, за словами очевидців, бійку почали люди "східної зовнішності", які оточили паб з розташованими всередині голландськими уболівальниками і звичайними відвідувачами", - повідомляє livekharkov.

Під час бійки в хід пішли стільці та посуд. Пізніше на місце прибули голландські вболівальники, які не брали участь у бійці. Поліцейські відправили їх до готелю.

Нагадаємо, що УЄФА покарав донецький "Шахтар" за поведінку фанатів на домашній грі проти італійського "Наполі".