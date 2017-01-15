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У Харкові в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула жінка, - ВІДЕО

О 05:12 пожежа була приборкана. Причина пожежі з’ясовується
У Харківській області, 15 січня о 03:31 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у дев’ятиповерховому житловому будинку за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників, 160.
У Харкові в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула жінка, - ВІДЕО Фото:kharkiv.dsns.gov.ua

По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що загоряння трапилось в одній з квартир на восьмому поверсі. В ній горіли меблі та домашні речі на площі біля 25 кв.м. Дим заполонив всю квартиру і почав потрапляти на сходову клітину, загрожуючи мешканцям 8-го та 9-го поверхів, - повідомляє ГУ ДСНС.

Фото:kharkiv.dsns.gov.ua

Під час проведення розвідки у палаючій квартирі рятувальники відшукали двох її господарів. Їх негайно було винесено на свіже повітря і передано медикам швидкої допомоги.

Жінка, 1947 року народження, померла в кареті швидкої допомоги, але її чоловіка, 1941 року народження, вдалось врятувати. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок та отруєння чадним газом і був госпіталізований до 4- ї лікарні м. Харкова.

Фото:kharkiv.dsns.gov.ua

Одночасно з роботами щодо ліквідації пожежі була організована евакуація мешканців будинку з 8-го та 9-го поверхів. Двоє людей не могли самостійно залишити свої помешкання, тому рятувальникам довелось їх рятувати, виносячи на руках. Ще 12 людей вийшли самостійно під наглядом вогнеборців.

О 05:12 пожежа була приборкана. Причина пожежі з’ясовується.

Як повідомляв IPress.ua, вчора,14 січня рятувальники ліквідували пожежу у центральній районній лікарні міста Теребовля Тернопільської області.

 
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15 01 2017 16:59
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