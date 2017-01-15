У Харкові в результаті пожежі в багатоповерхівці загинула жінка, - ВІДЕО
По прибуттю на місце рятувальниками було встановлено, що загоряння трапилось в одній з квартир на восьмому поверсі. В ній горіли меблі та домашні речі на площі біля 25 кв.м. Дим заполонив всю квартиру і почав потрапляти на сходову клітину, загрожуючи мешканцям 8-го та 9-го поверхів, - повідомляє ГУ ДСНС.
Фото:kharkiv.dsns.gov.ua
Під час проведення розвідки у палаючій квартирі рятувальники відшукали двох її господарів. Їх негайно було винесено на свіже повітря і передано медикам швидкої допомоги.
Жінка, 1947 року народження, померла в кареті швидкої допомоги, але її чоловіка, 1941 року народження, вдалось врятувати. Чоловік отримав опіки верхніх кінцівок та отруєння чадним газом і був госпіталізований до 4- ї лікарні м. Харкова.
Фото:kharkiv.dsns.gov.ua
Одночасно з роботами щодо ліквідації пожежі була організована евакуація мешканців будинку з 8-го та 9-го поверхів. Двоє людей не могли самостійно залишити свої помешкання, тому рятувальникам довелось їх рятувати, виносячи на руках. Ще 12 людей вийшли самостійно під наглядом вогнеборців.
О 05:12 пожежа була приборкана. Причина пожежі з’ясовується.
Як повідомляв IPress.ua, вчора,14 січня рятувальники ліквідували пожежу у центральній районній лікарні міста Теребовля Тернопільської області.
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