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У Харкові в складському приміщенні сталася велика пожежа

На місці події загиблих та травмованих немає
У неділю, 3 вересня, вранці в Харкові сталася велика пожежа в складській виробничій будівлі приватного підприємства на Золочівській вулиці (Холодногірський район).
У Харкові в складському приміщенні сталася велика пожежа Фото: kharkiv.dsns.gov.ua

На момент прибуття рятувальних підрозділів вогнем було охоплено виробничу споруду з виробництва пакувальних матеріалів на площі близько 3 тис. кв. м. У складському приміщенні зберігалися розчинники, поліетиленові і пластмасові вироби, повідомляє прес-служба ДержНС.

О 8:31 пожежу було локалізовано. Пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні приміщення інших власників.

На місці події загиблих та травмованих немає. Сусідні будівлі і споруди не постраждали. Всього на місці події працювало 12 автоцистерн, 2 автодрабини, 1 автоколінчатий підйомник, 3 одиниці спецтехніки та 70 чоловік особового складу ДержНС.

Нагадаємо, що в неділю на центральному автовокзалі Одеси сталася пожежа, внаслідок якої постраждала 19-річна дівчина.

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03 09 2017 13:35
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