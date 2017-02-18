У Харкові вітчим до смерті забив 6-річну доньку
Батьки загиблої дівчинки викликали швидку. Лікарям розповіли, що трагедія трапилась коли, дівчинка була сама у кімнаті. Зі слів вітчима, дитина випадково потягнула на себе телевізор. Однак, медик з'ясували інше. 27-річного чоловіка вже затримали, повідомляє "24 Канал".
Згодом з'ясувалось, що вітчим побив дівчинку ще за два дні до її смерті. До лікарів батьки не звертались. Тож увесь цей час, дитина страждала від перитоніту. За попередніми висновками судмедекспертів, у дівчинки були розтрощені внутрішні органи.
У подружжя є і спільна дитина – дворічна дівчинка. За словами матері, чоловік постійно бив її та доньок. Але через скруту, йти від чоловіка жінка боялася. Двері будинку, де сталася трагедія, журналістам ніхто не відчинив. Сусіди про горе-подружжя майже нічого не знають.
Наразі вітчим під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Слідство також встановлює причетність до трагедії матері.
Нагадаємо, що в Козятині Вінницької області 14-річна дівчина народила дитину і викинула її з вікна своєї квартири на п'ятому поверсі. Дитина загинула.
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