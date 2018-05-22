У Харкові військові два роки продавали наркотики курсантам
Досудове розслідування встановило, що затримані купували психотропні речовини та наркотичні засоби на інтернет-ресурсах, фасували та реалізовували покупцям.
"Під час проведення оперативних заходів працівники поліції задокументували злочинну діяльність зловмисників. Встановлено близько десяти осіб – курсантів вишу, які купували наркотики для особистого вживання. У рамках досудового розслідування правоохоронцями проведено низку санкціонованих обшуків, під час яких у одного з військовослужбовців вилучено наркотичні засоби та обладнання, пристосоване для вживання психотропних речовин. Окрім цього вилучені чорнові записи щодо обліку придбаних та збутих наркотиків, а також отриманих від збуту грошових коштів", – розповіли в поліції.
Організатору наркобізнесу повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, Національна поліція спільно з прокуратурою перекрила міжнародний канал поставки наркотиків.
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