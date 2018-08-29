Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Харкові водій BMW врізався в авто і заправку, тікаючи від патруля

Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав
У Харкові при спробі втекти від поліцейських громадянин, який перебував у розшуку, скоїв ДТП.
У Харкові водій BMW врізався в авто і заправку, тікаючи від патруля Фото: поліція

У середу близько 6 години ранку на Окружній дорозі за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль "BMW", який виїхав на зустрічну смугу, повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

Під час перевірки особи водія, поліцейські встановили, що цей громадянин перебуває в активному розшуку Московським відділом поліції за статтями 185 (Крадіжка), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Під час перевірки чоловік сів до авто та розпочав рух. На законні вимоги патрульних зупинитися водій "BMW" не реагував, при цьому створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

За декілька хвилин вже на Салтівському шосе керманич "BMW" здійснив зіткнення з "Mercedes-Benz", після чого наїхав на автозаправку.

Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія "BMW" поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" та ст. 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів...".

Також для подальшого з'ясування обставин патрульні передали громадянина співробітникам Московського відділу поліції.

Нагадаємо, що в Харківській області чоловік ножем вбив таксиста і викрав його автомобіль.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 08 2018 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

Ринок пластичної хірургії в Україні: проблеми та перспективи

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.