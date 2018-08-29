У Харкові водій BMW врізався в авто і заправку, тікаючи від патруля

У Харкові при спробі втекти від поліцейських громадянин, який перебував у розшуку, скоїв ДТП.

У середу близько 6 години ранку на Окружній дорозі за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили автомобіль "BMW", який виїхав на зустрічну смугу, повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

Під час перевірки особи водія, поліцейські встановили, що цей громадянин перебуває в активному розшуку Московським відділом поліції за статтями 185 (Крадіжка), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів) Кримінального кодексу.

Під час перевірки чоловік сів до авто та розпочав рух. На законні вимоги патрульних зупинитися водій "BMW" не реагував, при цьому створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

За декілька хвилин вже на Салтівському шосе керманич "BMW" здійснив зіткнення з "Mercedes-Benz", після чого наїхав на автозаправку.

Внаслідок автопригоди з громадян ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія "BMW" поліцейські склали два адміністративні протоколи за ст. 122-2 "Невиконання водіями вимог про зупинку" та ст. 124 "Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів...".

Також для подальшого з'ясування обставин патрульні передали громадянина співробітникам Московського відділу поліції.

Нагадаємо, що в Харківській області чоловік ножем вбив таксиста і викрав його автомобіль.