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У Харкові встановили пам'ятник кошовому отаману Сірку

Відливати фігуру почали 2011 року
Пам'ятник кошовому отаману Запорізького війська Івану Сірку встановили на Бурсацькому узвозі, над входом на станцію метро "Історичний музей" у центрі Харкова.
У Харкові встановили пам Фото: ukrinform.ua

Бронзовий кошовий отаман, як задумано, стоїть на валу фортеці, в руці - прапор з його родовим гербом - першим гербом Харкова. Біля ніг - сагайдак зі стрілами, поруч - гармата. Висота бронзового пам'ятника з постаментом із сірого граніту - майже 7 м, вага близько 4 т.

Про це повідомляє "Укрінформ".

За словами співавтора пам'ятника, харків'янина, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Рідного, відливати фігуру почали 2011 року.

"Ідея встановити в Харкові, на місці древнього кріпосного валу, монумент отаману Сірку належить голові Харківської обласної організації Всеукраїнської Спілки краєзнавців Івану Саратову, який довгі роки займався вивченням життя отамана", - пояснив він.

Як сказали у Харківській міськраді, пам'ятник відкриють  у рамках майбутніх урочистостей з нагоди Дня міста (23 серпня) та Дня Незалежності України (24 серпня).

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині відкрили пам'ятник наймолодшим Героям Небесної сотні.

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18 08 2017 22:19
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