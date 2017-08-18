У Харкові встановили пам'ятник кошовому отаману Сірку
Бронзовий кошовий отаман, як задумано, стоїть на валу фортеці, в руці - прапор з його родовим гербом - першим гербом Харкова. Біля ніг - сагайдак зі стрілами, поруч - гармата. Висота бронзового пам'ятника з постаментом із сірого граніту - майже 7 м, вага близько 4 т.
Про це повідомляє "Укрінформ".
За словами співавтора пам'ятника, харків'янина, заслуженого діяча мистецтв України Олександра Рідного, відливати фігуру почали 2011 року.
"Ідея встановити в Харкові, на місці древнього кріпосного валу, монумент отаману Сірку належить голові Харківської обласної організації Всеукраїнської Спілки краєзнавців Івану Саратову, який довгі роки займався вивченням життя отамана", - пояснив він.
Як сказали у Харківській міськраді, пам'ятник відкриють у рамках майбутніх урочистостей з нагоди Дня міста (23 серпня) та Дня Незалежності України (24 серпня).
Нагадаємо, раніше на Тернопільщині відкрили пам'ятник наймолодшим Героям Небесної сотні.
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