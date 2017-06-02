У Харкові викрили діяльність нелегального покерного клубу
Вхід до грального закладу здійснювався по клубних картках і одночасно вмістити до 200 гравців. Власників клубу завчасно попереджали про початок турніру. Також існував і рейтинг лідерів, для яких діяла програма лояльності. Вона давала можливість користуватися системою клубних знижок, повідомляє сайт прес-служби ГУ НП.
Повідомляється, що працівники правоохоронних органів встановили місце, дату і час проведення наступного покерного турніру.
Фото: npu.gov.ua
Отримавши дозвіл суду на проведення процесуальних заходів, співробітники УЗЄ в Харківській області, слідчого управління обласної поліції та прокуратури області спільно з бійцями полку особливого призначення поліції "відвідали" покерний клуб.
Відзначається, що в гральному закладі перебувало 30 осіб персоналу і 70 гравців.
Фото: npu.gov.ua
Правоохоронці вилучили більше 122 тисяч гривень, 22 покерних столів, 20 тисяч ігрових фішок, системні блоки, термінали видачі квитків, чорнові записи та бухгалтерію, алкогольні напої, які реалізовувалися без відповідної ліцензії.
Крім того, складено 12 адміністративних протоколів за ст. 181 (Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Фото: npu.gov.ua
Кримінальним кодексом України за заняттям гральним бізнесом передбачено покарання у вигляді штрафу від 170 тисяч гривень до 680 тисяч гривень.
Нагадаємо, що поліція закрила 59 підпільних гральних закладів "Фаворит" у Львівській області.
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