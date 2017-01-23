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У Харкові викрили цех із виробництва сурогатного алкоголю

Організатор реалізовував по 40 тонн спиртного
У Харкові правоохоронці викрили потужний цех із виробництва сурогатного алкоголю.
У Харкові викрили цех із виробництва сурогатного алкоголю Фото: Прокуратура Харьківської області

Підпільний цех розміщувався в домоволодіні та гаражах одного з харків'ян, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

За попередніми даними, зловмисник також мав мережу пунктів прийому металобрухту.

Як підкреслюють у прокуратурі, саме там він реалізовував сурогат та обмінював алкоголь на метал. Крім того, пересилав продукцію поштою.


Фото: Прокуратура Харьківської області

"Проводяться санкціоновані судом обшуки приміщень цеху, складських та точок збуту сурогатного алкоголю. На території підпільного виробництва виявлено близько 9 тонн рідини, схожої на спирт, та понад 200 літрів готової продукції. Крім того, проводяться одночасні огляди 10 пунктів прийому металобрухту, де реалізовували спиртне", - підкреслюється у повідомленні.

За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця реалізовували близько 40 тонн сурогату.


Фото: Прокуратура Харьківської області

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення до ЄРДР додаткових даних за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки, поліції та фіскальної служби вилучили дві партії контрабандного алкоголю у районі проведення антитерористичної операції.

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23 01 2017 19:34
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